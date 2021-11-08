Одномандатники отчитались о тратах на выборы в Госдуму

Для победы в одномандатном округе кандидату в депутаты Государственной думы VIII созыва в среднем потребовалось 20 млн рублей. Это следует из итоговых финансовых отчётов кандидатов, выигравших выборы в округе. При этом во время кампании они израсходовали меньше денег, чем было в их избирательных фондах, пишет РБК.

36 кандидатов-одномандатников потратили на свои кампании максимально допустимую сумму — 40 млн рублей, ещё семь — более 39 млн рублей. Меньше всего на кампанию потратил Григорий Аникеев из Владимирской области — согласно финансовому отчёту на сайте избиркома, на неё не ушло ни рубля. Он находится в нижней палате парламента с 2007 года и несколько раз возглавлял список самых состоятельных депутатов. В тройку самых «экономных» также вошли депутат от КПРФ в Якутии Пётр Аммосов (около 279 тысяч рублей) и его коллега по партии из Омской области Андрей Алёхин (337 тысяч рублей).

«Единая Россия» победила в 198 одномандатных округах из 217, где выдвигала кандидатов. Коммунисты провели в новый созыв девять одномандатников, партия «Справедливая Россия» — восемь, ЛДПР — два. Ещё по одному депутату прошло от Партии роста, «Родины» и «Гражданской платформы».

Основной статьёй расходов в предвыборной кампании остаётся выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. На втором месте — расходы на оплату «других работ (услуг), выполненных по договорам», куда входит, в частности, интернет-реклама. У 22 кандидатов основные расходы были связаны с услугами «информационного и консультационного характера», ещё у шестерых — с телеагитацией.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, 22 кандидата потратили деньги в том числе на проведение массовых публичных мероприятий. В большинстве случаев эти суммы не превышали 100 тысяч рублей. В то же время кандидат от «Единой России» Александр Хинштейн, согласно отчёту, израсходовал на публичные массовые мероприятия более 5 млн рублей.

Избирательный фонд кандидатов чаще всего формировался благодаря пожертвованиям юридических лиц и собственным средствам. Политические партии напрямую выделяли средства лишь 21 кандидату, в основном баллотирующимся в Москве. За собственный счёт в кампании участвовал 21 человек, в том числе певец Денис Майданов (Московская область, 1,5 млн рублей) и председатель Госдумы Вячеслав Володин, израсходовавший около 2,3 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько потратила на выборы в Госдуму каждая из семи партий, получивших самый высокий результат. Дороже всего голос избирателя обошёлся «Яблоку» и ЛДПР, а наиболее эффективно вложились в выборы КПРФ и «Единая Россия».