ОДКБ извлечёт урок из операции в Казахстане

Ввод в бушующий Казахстан нескольких тысяч миротворцев из стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности — первая подобная операция за всё время существования этой структуры. Собственно, как мы помним, ОДКБ не НАТО; это, скорее, эдакая зонтичная организация, в рамках которой именно Россия гарантирует защиту территориальной целостности и стабильности остальных её членов.

Изначально предполагалось, что гарантии давались на случай внешней угрозы или прямой агрессии. Но на старте века нынешнего в устав организации был внесён ряд существенных корректив. В том числе появился пункт, согласно которому, как раз страны, входящие в ОДКБ, получили формальную возможность оказать помощь союзному государству в случае возникновения угрозы внутренней дестабилизации. И вот сложились условия для реализации этого относительно нового уставного пункта.

Можно, конечно, и сейчас говорить о том, что основная тяжесть по проведению такой операции ложится на российские силы быстрого реагирования, десантные подразделения со свежим опытом двух чеченских войн. А главное, с опытом ведения боёв в условиях большого города. Остальные страны — Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан — принимают, скорее, символическое участие. Можно иронизировать над тем, что выделенная Арменией одна рота с опытом миротворческих операций взяла по свой контроль — не поверите — центральный рынок в Алма-Ате. Но факт остаётся фактом: ни одна из стран не уклонилась от совместной акции, подтвердив действенность ОДКБ, способность её членов реагировать слаженно и быстро. А ведь после очередной карабахской войны и прямого конфликта двух её членов, Таджикистана и Киргизии, в морально-этическом плане организация переживала не лучшие времена. В некоторых странах заговорили о её неэффективности и желании выйти из её рядов.

Военнослужащие Армении — часть Коллективных миротворческих сил ОДКБ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Конечно, несколько тысяч миротворцев на большой Казахстан — это действительно капля в море. И изначально никто и не предполагал, что вводимые силы бросятся подавлять бунтовщиков. Вполне логично, что союзники берут под свой контроль стратегические объекты. В первую очередь аэродром в Алма-Ате. Давно ведь известно, что в ходе таких цветных погромов поддержка, по мере развития негативных событий, идёт по нарастающей из-за рубежа. Как это, например, было на Украине зимой 2014 года, когда в Борисполе один за другим приземлялись иностранные борта без чётких опознавательных знаков.

А потому контроль над аэропортом — это ещё и гарантия от внешнего вмешательства, дополнительное подтверждение действенности ОДКБ. Ввод объединённых миротворческих сил стал сигналом для третьих стран с их специфическими интересами в Казахстане.

Наконец, Восток, как известно, дело тонкое. И там, как нигде, ценят силу, готовность её применить. А введение сил ОДКБ стало ясным подтверждением поддержки со стороны союзных стран нынешнего казахстанского президента. Касым-Жомарт Токаев не оказался в международной изоляции. Его не бросили союзники, что естественно. Несмотря на истерику некоторых местных националистов, операция подняла его авторитет.

Нетрудно предположить, что казахстанский урок будет всесторонне проанализирован в верхах Организации Договора о коллективной безопасности. Заодно будет поставлен вопрос о более чёткой и скоординированной работе специальных служб, для которых взрыв на юге Казахстана стал большой неожиданностью. Не исключено, что создадут и постоянные общие миротворческие силы быстрого реагирования.