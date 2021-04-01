Одиозные кандидаты в одной корзинке

Если бы в столице не было такого центрального округа, то его следовало бы придумать. Сейчас же создаётся впечатление, что все, кто экстренно нуждается в личном пиаре без существенных затрат, должен немедленно заявить о своём желании идти в Госдуму исключительно через московский избирательный округ № 208.

Пока его представляет в парламенте ветеран советской и постсоветской политики Николай Гончар, бывший секретарь райкома КПСС, который так удачно вписался в послеперестроичные реалии, несмотря на своё громкое партийное прошлое, что с начала 90-х неизменно остаётся думцем. Причём в самые электорально нерегулируемые времена умудрялся обходить крутейших демократов, расписывавших своими призывами все окрестные заборы.

И до сих пор Гончар продолжает активно работать с электоратом, не чураясь постоянных личных приёмов и коллективных рабочих встреч с населением. Но возраст, 74 года, постепенно становится препятствием для продолжения политической карьеры. Даже на фоне вдохновляющего примера Джо Байдена. Видимо, надежда на то, что на этот раз «Акела промахнётся», вдохновляет целую кучу кандидатов — один ярче другого. Словно в центральном округе, который воспринимается в качестве форпоста столичной интеллигенции с её некоторыми фрондёрскими настроениями, им мёдом намазано.

Первой о своих местных амбициях заявила соратница Навального Любовь Соболь, ныне находящаяся под домашним арестом по «санитарному делу» и за попытку незаконного проникновения в чужое жилище. На либеральной радиостанции её даже стали представлять не иначе, как кандидата в Госдуму восьмого созыва. Видимо, в классово близких ей кругах сам факт благородного намерения перевешивает туманные перспективы реальной регистрации. Главное — прокукарекать, а там хоть и не рассветай.

Любовь Соболь vk.com/sobollubov

Не успели утихнуть восторги по поводу исключительного гражданского мужества навальновской пассионарии, как тот же округ наметил для себя ветеран столичных протестов, буквально покрытый шрамами от нескончаемых столкновений Сергей Митрохин, потерявший все свои посты в родном «Яблоке», но после удачного прохождения в Мосгордуму не утративший политического чутья и оптимизма. То есть уже готовы были столкнуться нос к носу двое оппозиционных персонажей, презревших все заповеди «умного голосования».

Но и этого оказалось мало. В центр столицы неудержимо потянуло и ярославского депутата, активиста «Левого фронта» Максима Шевченко, одновременно сторонника реставрации пролетарского интернационализма, реального социализма и повсеместного религиозного возрождения. Это также крутой оппозиционер с замашками площадного оратора, но как бы с другого идеологического фланга. Так что их, непримиримых и бескомпромиссных, стало уже трое.

Не исключено, что такая ситуация задела коммунистов. И они решили сделать свой маленький информационный гешефт в этом сакральном округе. А потому сначала была запущена информация, что вместо проверенной годами на верность демократическому централизму Нины Останиной в округе № 208 будет баллотироваться громко о себе заявившая в Мосгордуме яркая блондинка Екатерина Енгалычева. А потом «деза» была официально опровергнута. Зато все сразу узнали, что в ставшем уже нарицательным округе и коммунисты при деле.

И заметьте: партии ещё даже не начали своих предвыборных кампаний, не провели съездов и не составили списков, а тут, в самом центре столицы, уже вовсю бушуют такие нешуточные страсти. Вот и Николай Гончар ещё официально не объявил об уходе на пенсию, а уже заговорили, что в том же округе «Единую Россию» может представлять Сергей Капков, человек, некогда близкий к Абрамовичу, экс-глава департамента культуры Москвы и в прошлом чуть ли не один из женихов Ксении Собак. Словом, яркая и многогранная личность.

Но, прежде всего, меня мучает один вопрос. Во время последних выборов в Мосгордуму демократическая общественность буквально затравила Нюту Федермессер, известную благотворительницу, за то, что она, выдвинувшись якобы при поддержке мэрии, перешла в округе дорогу истинным демократам, той же Соболь. Федермессер не выдержала и на своих политических планах поставила крест. Кто станет козлом отпущения на этот раз? Кого обвинят в развале антиправительственной коалиции и распылении демократических сил общественности вместо того, чтобы всем дружно поддержать истинного демократа против единоросса? Будем наблюдать за развязкой.