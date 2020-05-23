Очный саммит G7 может состояться уже в конце июня

https://static.news.ru/photo/37bf766a-9dd5-11ea-b1b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Встреча лидеров «Группы семи» (G7) при благоприятном развитии эпидемиологической ситуации в мире может состояться в конце июня. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, лидеры крупнейших экономик мира «хотели бы покинуть свои офисы, чтобы встретиться лично и обсудить жизнь мира после COVID на саммите, который Дональд Трамп организовывает в качестве принимающей стороны.

Предстоящая встреча даст мировым лидерам шанс проработать пути восстановления экономики и дальнейшие действия после пандемии, передаёт Boston.com.

Первоначально Трамп запланировал встречу «Большой семерки» на высшем уровне на 10–12 июня. Однако в марте на фоне распространения коронавируса саммит был отменён. Вместо него предполагалось провести видеоконференцию.

Тем не менее, как подчеркнул О'Брайен, в конце июня дискуссия может состояться лицом к лицу. Он заверил, что США позаботятся, чтобы создать максимально безопасные условия, которые позволят мировым лидерам собраться вместе.

Ранее о намерении Трампа провести очный саммит G7 в июне сообщила пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни. По её словам, встреча должна состояться «как только мир начнёт открываться».