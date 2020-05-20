Трамп хочет провести очный саммит G-7 в июне

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Американские учёные проанализировали данные о пациентах, госпитализированных с коронавирусом в Чикаго, и выделили категорию, наиболее склонную к тяжёлой форме заболевания, — пожилых мужчин с выраженным ожирением.

По информации ознакомившегося с исследованием издания «Ридус», более четверти пациентов с коронавирусом попали на искусственную вентиляцию лёгких, а каждый седьмой интубированный пациент скончался. Уязвимые группы населения, которые подвергаются риску более...