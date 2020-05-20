Трамп хочет провести очный саммит G-7 в июне

Президент США Дональд Трамп хотел бы провести очный саммит «семёрки» в июне в Вашингтоне. О намерениях главы государства сообщила его пресс-секретарь Кейли Макинэни.
Дата проведения не называется, но встреча должна состояться «как только мир начнёт открываться». Ради саммита Трамп готов отменить действующие ограничения на полёты, но только после того, как убедится, что опасности для здоровья граждан нет,
Саммит должен сыграть свою положительную роль в развитии существующей ситуации.
Это покажет укрепляющийся оптимизм относительно того, что лидеры соберутся вместе и будут вести дела как обычно, — пояснила пресс-секретарь Трампа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель перевела разговор на другую тему, когда ей был задан вопрос, готова ли она поехать на саммит G7 в США при наличии приглашения.
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