Обвинения России в «агрессии» назвали «жёваной жвачкой»

https://static.news.ru/photo/49896f2e-613c-11eb-b016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michalis Karagiannis via www.ima

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг никого не удивил, призвав союзников по альянсу не урезать военные траты из-за возможных угроз со стороны РФ. Этот тезис он последовательно, словно мантру, твердит много лет, однако внимание вызывает включение им КНР в перечень потенциальных противников, считает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Столтенберг во время обращения к начальникам генштабов НАТО выразил надежду на плодотворную работу с президентом США Джо Байденом, «поскольку и США, и Европа будут в большей безопасности вместе». Генсек попросил партнёров по НАТО увеличивать расходы на оборону для успешного противостояния международным вызовам: «агрессии» России, росту Китая и террористам.

То есть эта жвачка уже годами жуется. По России вся риторика та же. Единственное, что сейчас Китай добавляется: раньше эта тема обходилась стороной. <...> Другого от Столтенберга ожидать трудно было. Представляете, если бы он сказал, что, мол, давайте мы будем снижать военные расходы и вообще мы преувеличиваем угрозу России, — я не думаю, что такие высказывания Столтенберга возможны, — отметил Тимофеев в разговоре с РИА Новости.

Заявления о «российской угрозе» иногда проскакивают в заявлениях политиков Запада. Кремль постоянно подчёркивает, что Москва никогда не нападёт на какую-либо из стран НАТО.

Накануне телефонные переговоры президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным прошли по инициативе российской стороны, перед ними американский лидер провёл консультации с союзниками. По словам источника, просьба о беседе поступила от Москвы на прошлой неделе. Также американский лидер позвонил главе НАТО Йенсу Столтенбергу, «чтобы заверить США в приверженности Альянсу, основанному как оплот против российской агрессии».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Грузия и Украина сами решат, вступать им в НАТО или нет, Россия не должна вмешиваться. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Также он назвал неприемлемыми нарушения Россией территориальной целостности и независимости Грузии и Украины.