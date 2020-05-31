Обвинения РФ о причастности к беспорядкам назвали «бессилием» властей США

https://static.news.ru/photo/97e0e6da-a3ea-11ea-8d3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Заявляя о причастности России к беспорядкам в США, американские власти хотят прикрыть своё бессилие. Об этом заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя слова экс-советника Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Нынешняя власть не справляется ни с коронавирусом, ни с озлобленностью населения, ни с провалами в администрации Трампа. Это всё звенья одной цепи, — пояснил он в интервью телеканалу «360».

По мнению сенатора, США винят Россию в каждом своём провале. И эта ситуация — лишнее тому подтверждение. Однако, как считает Джабаров, вмешаться во внутренние дела Америки теоретически невозможно.

Это у нас они создают всякие некоммерческие организации, которые влияют на общественное мнение и провоцируют наших граждан <...> А у них такое в принципе невозможно, все такие попытки пресекаются, — подытожил Джабаров.

Как ранее писал NEWS.ru, Райс заявила, что происходящее в США — «русский сценарий». По её мнению, РФ занимается подстрекательством протестующих и может финансировать беспорядки. Каких-либо фактов в подтверждение своих слов Райс не привела.