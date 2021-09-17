Общественная палата распознала около 10 тысяч фейков за два дня выборов

За два дня голосования зафиксировано около 10 тысяч фейковых сообщений о выборах в Госдуму. При этом семь тысяч — в первый день, в пятницу. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при Общественной палате по контролю за голосованием Александр Малькевич. Его слова приводит ТАСС.

Суббота выдалась спокойнее. Фейки всё же были, хотя их число по сравнению с пятницей упало более чем вдвое — примерно три тысячи, — сообщил Малькевич.

С января и до первого дня голосования обнаружили пять тысяч ложных сообщений о выборах, а лишь за первый день голосования — семь тысяч.

Малькевич уточнил, что на этот раз авторы фейков использовали мессенджер Telegram, видеосервисы TikTok и YouTube.

Ранее в Общественной палате назвали самый популярный фейк о выборах — видеоролик об обязательной вакцинации сотрудников избирательных комиссий и наблюдателей. После него появились даже слухи о вакцинации избирателей.