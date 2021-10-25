«Новые люди». Игра в рейтинги бывает обманчива

Редко бывает, чтобы итоги опроса, проведённого ВЦИОМом, вызывали бы такой неподдельный интерес. Между тем, согласно исследованию, рейтинг партии «Новые люди», активно обживающейся в Государственной думе, оказался выше, чем у записных системных оппозиционеров — ЛДПР и коалиции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Конечно, ориентация на подвижные рейтинги — вещь достаточно относительная. Тем более что от компартии команда парфюмера Алексея Нечаева отстаёт почти в два с половиной раза.

И тут можно, конечно, спорить, «Новые люди» ли порождают надежды у избирателей или старые кадровые оппозиционеры набили уже россиянам оскомину. Тем более что и у ЛДПР, и у СРЗП внутри очевидные разброд и шатания. Стареющий Владимир Вольфович, кажется, уже готов похоронить или небескорыстно «слить» с кем-то своё детище или, точнее, ООО Жириновский — по выражению Алексея Митрофанова, его бывшего соратника, находящегося в бегах. Политический бизнес-проект семьи Жириновских явно подходит к концу. И избиратели это чувствуют, а потому часто голосовавшие за партию Жириновского, что называется, «по приколу» теперь явно ищут, кого бы ещё поддержать в стиле политического постмодернизма.

Не лучше ситуация и в сложносочинённой СРЗП. Тут в роли блуждающего атома явно оказался Захар Прилепин, который абсолютно запутал своих поклонников противоречивыми заявлениями. То он был готов работать в Госдуме, то уходит, отказавшись от мандата ради партийной работы. Считается, что ему настоятельно «посоветовали» не идти в парламент, дабы не создавать во фракции ощущение двоевластия.

Но в результате Евгений Николаевич вконец просто запутал своих избирателей, а ведь по его же словам, сказанным на канале RTVI, соучастие в предвыборной кампании его партии «За правду» обеспечило коалиции прирост в два миллиона голосов. Пусть такая цифра звучит несколько преувеличенно, но ведь немало избирателей действительно хотели бы, чтобы хороший полемист левых взглядов Прилепин представлял бы их интересы в Госдуме. А выходит, что их надежды оказались преданными. Он сам отказался от мандата, и из его соратников теперь только двое представляют его прежнюю партию. Выходит, в старые политические «меха» так ничего и не влили.

Понятно, что такие партии вполне логично последовательно теряют поддержку избирателей, жаждущих какой-то новизны. И тут «Новые люди» как раз, пусть частично, но отражают такие посылы. На это, собственно, делалась и делается основная ставка: новые открытые деятели с современными взглядами. Вот только надолго ли такое впечатление?

Да, по имеющейся информации, Нечаев передал управление своей косметической компанией бренд-директору, но подозрения в том, что он до конца от бизнеса не отошёл, всё равно сохраняются. И тут не избежать на каком-то этапе конфликта интересов. Пост вице-спикера от новой фракции получила не сверхпопулярная Сардана Авксентьева, немало голосов добавившая партии, а, как утверждают, сын делового партнёра Нечаева. Якутская пассионария не получила и руководящего поста ни в одном из двух комитетов, отданных «Новым людям».

Непонятно, как будет действовать и вошедший во фракцию актёр Дмитрий Певцов, чья нарочито консервативная позиция может входить в противоречие с партийными лозунгами. Конечно, лицо партии покажут результаты её голосования по острым, значимым для общества вопросам. А пока на хайпе можно подискутировать и с самим Жириновским. Такие споры забавляют почтенную публику.