«Ничего нового»: Зюганов обвинил США в попытке захвата власти в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/632710e8-a2b0-11eb-a4f6-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает спецслужбы Соединённых Штатов ответственными за подготовку попытки госпереворота в Белоруссии и покушения на президента страны Александра Лукашенко.

По его словам, энергетические системы могут отключить только опытные люди, которые знают, что такое кибернетическая война.

За этим стоят ЦРУ, спецслужбы, за этим стоят те, кто поджигал не одну страну, — сказал политик.

Он назвал произошедшее уже опробованной схемой, в которой нет ничего нового. Однако ему понятно возмущение президента Владимира Путина, высказанное в послании Федеральному собранию. Зюганов уверен, что вслед за Лукашенко идут представители российской власти, передаёт ТАСС.

Во время оглашения послания Федеральному собранию Путин заявил, что можно иметь разные точки зрения по поводу политики президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако практика государственных переворотов и устранения высших лиц — это уже слишком.

Накануне в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что в Москве задержаны Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута. По данным силовиков, они консультировались с представителями США и Польши и планировали осуществить госпереворот в Белоруссии 9 мая.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что силовики задержали преступную группу, которая готовила покушение на него и его детей. По его словам, злоумышленники пойманы в столице РФ после его обращения к президенту РФ Владимиру Путину. По данным властей, мятежники планировали убить руководителя республики, а также блокировать Минск, чтобы в город нельзя было стянуть войска. Они якобы хотели захватить радио и телевидение, по которым бы транслировали своё обращение, а также другие здания в центре белорусской столицы, и блокировать минский ОМОН.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы.