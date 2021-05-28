National Interest: русские хакеры действуют по принципу «мёртвой руки»

https://static.news.ru/photo/8cbb0fe8-5d9f-11e9-a983-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Кибератаки на инфраструктуру США — это мощное напоминание о том, что Москва не верит в добрую волю администрации Джо Байдена. Осознание этого факта будет важно при подготовке США к саммиту в Женеве. Такую мысль озвучил американский журнал National Interest.

Колумнист издания сравнил нынешние отношения РФ и Москвы с Карибским кризисом, когда даже будучи на волоске от ядерной войны, американские ВВС продолжали локальные провокации у границ СССР.

По такой же схеме сейчас действует российский военный истеблишмент, уверен автор материала. Якобы некоторые хакерские атаки на США проводятся с одобрения военного руководства, но без уведомления властей России. Такое мнение ранее высказал известный американский политолог, ведущий аналитик американской политики национальной безопасности, Аллисон Грэхам, добавил журналист.

Грэхам призвал нас рассмотреть вероятность сценария «мёртвой руки», то есть те части российского истеблишмента нацбезопасности, которым поручено использовать киберинструмент, получив общие инструкции, проводят действия без консультации с высшим органом власти, — говорится в статье National Interest.

Автор также предположил, что эти кибератаки являются преднамеренными со стороны российского военного руководства. Это делается либо для противостояния нормализации отношений с Западом, либо для демонстрации решимости и возможностей России перед саммитом Байдена и Путина, чтобы Москва могла взаимодействовать с Вашингтоном с позиции силы и преимущества.

Саммит Путина и Байдена пройдёт 16 июня в Женеве. Эту информацию подтвердили в Кремле. Встреча между политиками станет первой с момента вступления Байдена в должность.