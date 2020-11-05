Нарышкин рассказал, что доставляет ему удовлетворение на посту главы СВР

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Обилие интересной работы в уникальном коллективе интеллектуалов и профессионалов своего дела являются теми составляющими, от которых директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, по его собственному признанию, получает удовлетворение.

Чувствую удовлетворение, находясь на этом посту, от того, что много работы. Работа интересная. Работа в очень уникальном коллективе, — рассказал РИА Новости глава СВР.

По его словам, Служба внешней разведки — это коллектив высокопрофессиональных людей, высокообразованных, интеллектуалов. А так как они являются ещё и военнослужащими, то вопроса дисциплины не возникает.

Ранее Сергей Нарышкин заявил, что иностранцы соглашаются сотрудничать с российской разведкой как по идейным мотивам, так и из-за материальной заинтересованности. Он подчеркнул, что в мире есть очень много разумных и самостоятельно мыслящих, независимых людей, которым симпатизирует внешняя политика РФ и готовность страны отстаивать общечеловеческие ценности, проводить миролюбивую политику.

Нарышкин добавил, что эти люди хорошо понимают, «где добро, а где зло». По его словам, многие хотят быть на стороне добра и справедливости. Он привёл в пример знаменитую Кембриджскую пятёрку — ядро сети советских агентов в Великобритании, завербованных в 30-х годах XX века в Кембриджском университете советским разведчиком Арнольдом Дейчем. В то же время глава Службы внешней разведки отметил, что существует и материальная составляющая того, что иностранцы соглашаются сотрудничать с Россией, писал NEWS.ru.