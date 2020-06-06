В отношении конституционных поправок у каждого может быть своё мнение. Естественно, как при любом важном голосовании, ныне на всю мощь включится агитационный аппарат для воздействия на разум, а иногда и подсознание носителя ценного голоса. Понятно, что вся агитация за госсчёт ведётся исключительно за принятие пакета поправок. Обстановка немного напоминает 1993 год со спешным референдумом по новой конституции страны после разгона парламента. Тогда все силы демократического агитпропа были направлены на то, чтобы прошли ельцинские формулировки ответов на поставленные перед электоратом вопросы. Помните — да, да, нет, да.

Вот и теперь с домашних экранов не сходят именитые агитаторы, которые призывают в основном голосовать за всё лучшее, что есть в предлагаемом пакете — за обещанное качественное медицинское обслуживание, регулярную индексацию пенсий. В конце концов, для одних призыв прийти и проголосовать соответствует их убеждениям. Другие просто видят в такой агитации средство слегка подзаработать или получить иную государственную благодарность. Но что-то в этот раз пошло не так.

Неожиданно взбрыкнул (иного слова не подберёшь) известный компьютерный дизайнер Артемий Лебедев, который также произносил некий текст в агитационной массовке. Буквально одну фразу. Но тут вдруг на него снизошло политическое прозрение. Оказывается, сын известной своими оппозиционными взглядами писательницы Татьяны Толстой сам поправки не читал. Слишком занят выполнением щедрых государственных заказов. Сам-то он, как говорится, не читал, но одобрил и поддержал. Уже потом дизайнеру объяснили, что речь там идёт не только и не столько о правах человека, как ему, дескать, казалось. Но, например, об обнулении президентских сроков, что для горе-агитатора оказалось неприемлемым.

Артемий Лебедев АГН Москва/Global Look Press

И пришлось Артемию срочно каяться перед братьями по разуму и решительно призывать голосовать против этих самых поправок. Но место-то в хоре сохраняется, ролик-то крутится по ТВ. Просто раздвоение личности, а у поклонников Лебедева не иначе, как когнитивный диссонанс. Впрочем, подобный трюк он уже проделывал. Сначала объявил, что эмигрирует, поскольку не может видеть всего того, что происходит в стране. А когда стих поток ироничных комментариев, Лебедев вдруг заявил, что никуда уезжать не собирался, так как его и здесь неплохо кормят. А его критика режима — это всего лишь пародия на неких ноющих либералов. При этом считается, что дважды в одну реку не войдёшь.

Рядом с Лебедевым поднимает свой звонкий голос в поддержку пакета конституционных поправок и фигуристка Аделина Сотникова, спортивные успехи которой уже в прошлом. А потому ей надо как-то устраиваться в новой жизни. Бывшая фигуристка, очень сильно обидевшись на негативные отзывы в своём аккаунте по причине её проконституционной активности, написала в ответ хейтерам: «Все у нас такие правильные. Ангелочки». Мол, сами-то вы не конформисты?

Неподражаем и непрофессиональный актер Александр Филимоненко, время от времени играющий какие-то эпизоды в сериалах. У него в одном из агитационных сюжетов вообще знаковая роль «гея-матери» из тех будущих времён, когда в результате деятельности, видимо, противников нынешней реформы в стране будут господствовать однополые браки. Так вот выяснилось, что очередной «гей на передержке», если пойдет голосовать первого июля, то проголосует «против». Казалось бы, подработал, кто тебя за язык тянул. Так нет же. Хочется и гонорар обрести, и прогрессивную репутацию приобрести. В принципе все такие ужимки и прыжки соответствуют той самой низкой социальной ответственности. А тут ещё оживились блогеры, которым-де предлагали деньги за поддержку новаций основного закона. Мы уже не вспоминаем о Вячеславе Фетисове, Владимире Машкове и некоторых других «звёздах», патриотизм которых сразу поставили под сомнение по причине недвижимости и потомков за океаном.

Словом, трудно выбирать между больной совестью и хорошими деньгами. Но у некоторых неплохо получается.