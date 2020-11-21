На выборах в Госдуму россиянам предложат «Зелёную альтернативу»

https://static.news.ru/photo/f9dbf680-2cc6-11eb-abaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правление российской партии «Зелёная альтернатива» («ЗА!») приняло решение об участии в выборах в Государственную думу VIII созыва. Голосование должно состояться в сентябре 2021 года.

Список кандидатов в политическом движении пообещали обнародовать позже, сейчас он формируется.

Находимся в самой что ни на есть активной стадии процесса: консультируемся, активизируем работу региональных отделений, рассматриваем различные варианты развития событий на политической арене, — приводит пресс-служба партии слова лидера движения Руслана Хвостова.

Он пообещал, что по итогам этой работы будет представлено «много неожиданных кандидатов на места в парламенте». «ЗА!» планирует сформировать как партийные списки, так и выдвинуть кандидатов по одномандатным округам.

При этом, по словам Хвостова, деятельность партии не ограничивается экологией. Партия намерена бороться за социальные и финансовые блага граждан — увеличение дохода, распределение прибыли от использования природных ресурсов, совершенствование медицинского обслуживания.

Ранее NEWS.ru писал, что «Единая Россия» планирует обеспечить себе конституционное большинство в следующем созыве Госдумы, получив не менее 301 депутатского мандата и набрав при этом более 40% по партийным спискам.