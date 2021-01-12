Мы ищем таланты: зачем Кремль формирует пул лояльных политологов

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) проведёт конкурс политологов. О его старте сегодня, 12 января, объявил первый замглавы администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что при проведении испытания будет использован принцип публичного отбора и независимой экспертной оценки участников, а его победители смогут применить полученные навыки уже на ближайших выборах в Госдуму. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены, что новый кремлёвский проект, очевидно, направлен на решение проблем, с которыми сталкивается политическая экспертиза в России. Однако некоторые специалисты всё же опасаются, что обновление пула политических консультантов по конкурсу больше похоже на государственный заказ, а не на реальное развитие рынка политтехнологий.

В политологи б пошёл, пусть меня научат

Необходимость проведения конкурса политологов Сергей Кириенко объяснил появившимся в России запросом на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении. По его словам, происходящие в обществе изменения требуют глубокого анализа ситуации, который должен быть при этом очень быстрым.

С другой стороны, нужны не только эксперты, способные анализировать, прогнозировать события, но нужны и социально-политические управленцы, которые в состоянии реализовывать социально-политические проекты, — уточнил первый замглавы АП.

Кириенко также напомнил, что успешные участники конкурса смогут применить полученные знания и навыки на практике уже в самое ближайшее время, в том числе в ходе предстоящих в нынешнем году избирательных кампаний, в частности, во время выборов в Госдуму.

Пресс-служба конкурса политологов

Конкурс запускается в январе. Планируется, что к маю пройдёт финал и будут подведены итоги. Это значит, что все победители получат возможность реально быть задействованными в предстоящей в этом году большой политической кампании в нашей стране и на региональном уровне, и на федеральном уровне, — пояснил он.

Руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что сейчас растёт значимость социально-политических процессов и она будет усиливаться в дальнейшем. Это серьёзные изменения для общества, считает она.

Поэтому будет расти и спрос на профессию, в этом смысле, с одной стороны, это «кадровый лифт», с другой — упреждение спроса на людей, способных реализовывать социально-политические проекты. Это в каком-то смысле тоже ход по поддержанию стабильности системы. При этом это нужно не только Кремлю — уже в ходе ближайшей кампании финалисты смогут работать с разными партиями — им тоже нужны такие ресурсы. Екатерина Соколова глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ

Конкурс проводится по модели «Лидеров России» и состоит из четырёх основных этапов: регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал. По словам гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова, эта модель реализуется с первого конкурса управленцев, за это время такой принцип неоднократно продемонстрировал высокую эффективность и прозрачность конкурсных процедур.

Его участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие профессиональный опыт. Как ожидается, в полуфинал проекта выйдет около 400 человек, а в финале примут участие более 150 конкурсантов, из которых 40–50 станут победителями.

Пресс-служба конкурса политологов

Разрушить стереотипы

По мнению гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, инициируя конкурс политологов, администрация президента стремится создать современное поле политической экспертизы.

Участники конкурса, молодые — необязательно в смысле возраста — эксперты должны по его завершении стать конкурентоспособными специалистами. Рост качества политических исследований и усиление конкуренции на этом рынке — таковы, на мой взгляд, цели проекта. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, ставший одним из наставников конкурса, в свою очередь, считает, что главной задачей проекта могло бы стать преодоление ряда проблем, с которыми сталкивается в России политическая экспертиза. По его словам, речь идёт об очевидном разрыве между «теоретической» политологией и практической экспертизой, а также между знаниями и навыками, который существует в самых разных отраслях.

Крайне актуально и преодоление репутационного кризиса профессии в силу карикатурного телевизионного образа идеолога-пропагандиста, для которого обычно не требуются напор и полемический задор, не помноженные на знания, навыки, самоуважение и наличие мозга. Кроме того, в последние годы складывается стереотип о политике как о «запрещённом» виде деятельности, о котором на всякий случай лучше не высказываться, не писать в соцсетях, не думать. Михаил Виноградов президент фонда «Петербургская политика» президент фонда «Петербургская политика»

Также эксперт обратил внимание на дефицит притока в специальность 20-летних (а во многом и 30-летних), что «консервирует» существующих экспертов, которых жизнь и конкуренция не подталкивают к собственному профессиональному развитию.

Политолог Антон Хащенко назвал проект интересным и решающим как минимум две практические задачи.

С одной стороны, выстраивание системы поиска, отбора и подготовки кадров в сфере политической экспертизы и политтехнологий. Не секрет, что сегодня порой бывает достаточно сложно найти специалиста на рынке под проекты, требующие высокого уровня квалификации. С другой — создание социального «лифта» для молодых и талантливых, но пока ещё неизвестных широкой аудитории экспертов и практиков, особенно из регионов. Антон Хащенко политолог политолог

Пул лояльных экспертов

А вот руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв уверен, что с помощью подобного соревнования Кремль пытается отделить правильных политологов от неправильных.

Набрать молодых для перспективной работы в штабах кандидатов от партии власти. Фактически опубличен пул тех, кто «свой». Собственно, мы и так всех поимённо знали, но тут им дополнительный почёт. Всё, что сейчас происходит, так или иначе связано с предстоящими федеральными выборами. Одно из сопровождающих мероприятий, демонстрирующих, что политологи на стороне власти. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Похожей точки зрения придерживается и политолог Аббас Галлямов. По его мнению, Кремль хочет увеличить пул лояльных экспертов.

Сейчас лояльность сохраняют только те, кого власти контролируют с помощью раздачи подрядов. Все остальные — в той или иной степени нелояльны. Аббас Галлямов политолог политолог

Управляющий партнёр KGD Group Григорий Добромелов в беседе с NEWS.ru отметил, что наконец-то государство озаботилось тем, что ему нужны грамотные специалисты для управления социальными проектами и коммуникации с обществом. При этом политолог с сожалением констатировал, что на место рынку профессиональных политконсультантов приходит государственный заказ, о чём конкурс публично и свидетельствует.

Над материалом также работал Артём Афонский.