Москва продолжит выступать посредником в прекращении конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/274d6f76-0bc1-11eb-a916-fa163e074e61_660.jpg Фото: armiya.az

Россия продолжит посреднические усилия по деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

С российской стороны подтверждена готовность к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорнокарабахского урегулирования, — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров и Чавушоглу также отметили необходимость неукоснительного выполнения всех положений совместного заявления глав МИД РФ, Азербайджана и Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

В ходе трёхсторонней встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве Баку и Ереван договорились о перемирии в Карабахе. Режим прекращения огня вступил в силу 10 октября. Однако вскоре обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Как писал NEWS.ru, армянский лидер Армен Саркисян выразил особую благодарность президенту России Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову за посредничество в урегулировании ситуации.