Во вторник, 13 августа, энергично послали друг друга «к», «в» и «на» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и лидер большинства Палаты представителей США Стени Хойер. Ни одного неприличного слова парламентарии не использовали, но многое читалось между строк.

В МИД РФ не перестают заявлять о крайне высоком уровне русофобии в США, о запредельной истерике со стороны американского истеблишмента и о постоянно нарастающей напряженности в отношениях между нашими странами.

Сейчас наши отношения находятся на уровне, куда более низком, чем в любое другое время с момента окончания самых тёмных дней холодной войны, потому что тогда мы могли хоть как-то предвидеть, как будут разворачиваться события. Теперь всё сильнее превалируют неопределённость и непредсказуемость. В текущей ситуации опасностей всё больше, — заявил, к примеру, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью The Wall Street Journal.

Стени Хойер Michael Brochstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При этом парламентарии регулярно клянутся, что готовы сделать если не всё, то очень многое для нормализации контактов. Правда, чем больше они готовятся к дипломатическим жестам доброй воли, тем активнее ищут в глазах оппонентов брёвна. И регулярно их там находят. Настолько часто, что, наверное, уже целую большую деревню можно было бы из них построить.

Очередную порцию русофобии во вторник утром вылил на американцев, а по касательной и на весь остальной мир г-н Хойер. Он публично выступил в поддержку протестов в Москве. По его словам, акции в России должны встревожить мир, а Конгресс Соединенных Штатов внимательно следит за развитием событий.

Я солидарен с российским народом и, особенно с протестующими в Москве, стремящимися восстановить демократию в собственной стране посредством свободных и справедливых выборов и добивающихся права быть избранными... Я призываю российские власти освободить политзаключённых, прекратить аресты мирных демонстрантов и позволить кандидатам от оппозиции баллотироваться без преследований, — заявил Хойер.

Ответами на подобные нравоучения из-за океана частенько напоминают о себе публике, к примеру, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова или сенатор Алексей Пушков. На этот раз удар держал г-н Слуцкий.

США — единственное в мире государство, позволяющее себе на законодательном уровне вторгаться в суверенитет других стран. Но, господин Хойер, смею вас заверить, в России все подобные планы Вашингтона потерпят крах. Мы будем также на законодательном уровне этому противодействовать, — написал Слуцкий во вторник на своей странице в Facebook.

Подобные заявления Хойера председатель комитета Госдумы относит к серии — «в своём глазу бревно не видим». Депутат при этом особо подчеркнул, что политзаключенной является отбывающая срок в тюрьме в США россиянка Мария Бутина. А мир, добавил Слуцкий, уже давно должна встревожить наглая и ничем не прикрытая линия по установлению американской гегемонии.

Сергей Лантюхов/News.ru

Между тем, накануне временная комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ поведала МИД о планах провести встречу с послами тех стран, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела РФ.

Будут проходить консультации с МИД, потому что работа с диппредставительствами через МИД, как правило, проходит. Мы попросим МИД РФ проинформировать, довести до сведения. МИД России в курсе, что такая работа будет, — сообщил журналистам глава комиссии Андрей Климов.

В свою очередь, ранее Мария Захарова проинформировала общественность о том, что внешнеполитическое ведомство намерено направить официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций в Москве. Речь, к примеру, идёт о немецком телеканале «Дойче велле».