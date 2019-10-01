Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что правительство РФ позитивно оценило согласование Контактной группой механизма введения особого статуса для Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом.
Позитивно оцениваем согласование Контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах, — отметила Захарова.
Она надеется, что это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договорённостей, передаёт
На заседании Контактной группы 1 октября Украина подписала так называемую формулу Штайнмайера — документ, определяющий механизм самоуправления для отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Подпись под документом поставил Леонид Кучма, возглавляющий украинскую делегацию.
Как писал News.ru, глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова отметила, что власти Украины должны начать конституционную реформу в стране, чтобы внести поправки в текст закона об особом статусе Донбасса для имплементации «формулы Штайнмайера».