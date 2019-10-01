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Сумма исков к организаторам несогласованных акций в Москве 27 июля, 3 и 10 августа достигла 21 млн рублей. Такая цифра приводится с учётом требований ГУ МВД к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Сумма, заявленная полицейскими, пока не раскрывается, неофициальные источники сообщают, что речь идёт о семи миллионах рублей по каждому иску, сообщает «ПолитЭксперт». Это уже восьмая структура, выставившая денежную претензию к ФБК....