МИД осудил открытие в Кишинёве памятника воевавшим за Германию румынам

В МИД России осудили открытие в столице Молдавии памятника румынским солдатам, которые воевали на стороне фашистской Германии. Москва призвала власти республики не допускать фальсификации истории и пропаганды нацистских идей. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Мы решительно осуждаем этот вопиющий факт прославления пособников нацистских преступников, — отметила Захарова.

По её словам, монумент вызвал резкое неприятие у населения самой Молдавии, которое хранит память о подвиге советских солдат и прежде всего своих воинов.

Захарова добавила, что российская сторона призывает власти Молдавии не идти на поводу у реваншистских сил, пытающихся сфальсифицировать историю и насаждающих терпимость к нацистской пропаганде.

Памятник румынским союзникам нацистов был открыт в парке «Валя Морилор» в центре Кишинёва 26 октября. Он установлен на месте монумента к 20-летию совместных боёв русской и румынской армий во времена Первой мировой войны.