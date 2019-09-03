https://static.news.ru/photo/ce84ecaa-cef1-11e9-a5a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Индию в 2020 году для участия в XXI российско-индийском саммите.

Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Индию в следующем году для участия в XXI ежегодном российско-индийском саммите, — цитирует РИА Новости совместное заявление лидеров по итогам ХХ российско-индийского саммита.

Как писал News.ru, российский лидер пригласил Моди на празднование 75-летия Победы в ВОВ, которое состоится в 2020 году. Президент РФ рассказал, что встретится с премьером Индии на саммите БРИКС в Бразилии, которой состоится в ноябре этого года.