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Митрохин объяснил «чистки» в «Яблоке» планировавшимся захватом партии

14:13, 29 декабря 2021
Митрохин объяснил «чистки» в «Яблоке» планировавшимся захватом партии Сергей Митрохин Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Исключение членов из московского отделения партии «Яблоко» связано с их планами захвата политсилы, заявил член федерального политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин. В беседе с NEWS.ru политик обвинил Максима Каца в желании захватить руководство над партией.

Несколько лет назад партия совершила ошибку. Она приняла в свои ряды огромное количество людей, которые по своим взглядам не совсем соответствовали установкам партии. Они открыто говорили о том, что хотят партию захватить, не скрывали этого, — сказал Митрохин.

Он добавил, что был категорически против этого решения. Политик объяснил, что сохранить этих членов в партии категорически невозможно, потому что иначе «Яблоко» погибнет.

Это всё выглядит очень непривлекательно со стороны, но если партия этого не сделает, она исчезнет с лица земли, не будет партии «Яблоко», а я бы этого не хотел, — заявил член федерального политкомитета.

По его словам, планы по захвату партии вынашивал Максим Кац, который привёл в неё большое количество людей.

Кац открыто говорил, что хочет захватить партию, сначала говорил об этом про московское «Яблоко», затем про федеральное «Яблоко», — добавил Митрохин.

8 ноября стало известно, что «Яблоко» проводит перерегистрацию членов московского отделения. Зампред партии Иван Большаков заявлял, что планируется очистить политсилу от сторонников Максима Каца и тех, кто поддержал «Умное голосование».

29 декабря из Московского регионального отделения были исключены 98 членов партии. Сообщалось, что они грубо нарушили устав: выдвигали кандидатов в Мосгордуму против поддерживаемых «Яблоком» политиков, подписывали коллективные обращения, порочащие партию и наносящие ей политический ущерб.

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