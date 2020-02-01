https://static.news.ru/photo/06b5d8e0-44be-11ea-89aa-fa163e074e61_660.jpg Встреча Михаила Мишустина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым Фото: government.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал отношения между Россией и Казахстаном братскими. Об этом он заявил на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в ходе визита в Казахстан.

По его словам, у России и Казахстана отношения братские, партнёрские и союзнические. Кроме того, между странами динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов, пишет «Интерфакс — Казахстан».

Наши страны также играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, ОДКБ, СНГ и ШОС, — отметил Мишустин.

Как писал NEWS.ru, 31 января премьер-министр России посетил Казахстан с двухдневным визитом. Мишустин считает символичным, что свой первый зарубежный визит в качестве главы российского правительства он совершил именно в Казахстан.