Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал отношения между Россией и Казахстаном братскими. Об этом он заявил на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым в ходе визита в Казахстан.
По его словам, у России и Казахстана отношения братские, партнёрские и союзнические. Кроме того, между странами динамично развивается торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов,
Наши страны также играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, ОДКБ, СНГ и ШОС, — отметил Мишустин.
Как писал NEWS.ru, 31 января премьер-министр России посетил Казахстан с двухдневным визитом. Мишустин считает символичным, что свой первый зарубежный визит в качестве главы российского правительства он совершил именно в Казахстан.
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