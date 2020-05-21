Миру предрекли возвращение к двуполярной системе

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Никаких успешных преобразований экс-глава Грузии Михаил Саакашвили на Украине проводить не будет. Для нынешнего президента Незалежной Владимира Зеленского может стать сюрпризом, что политик начнёт игру не в пользу Киева, а для удовлетворения интересов своих или людей, которые помогли занять ему должность руководителя исполкома Национального комитета Украины по реформам, считает политолог Владислав Ганжара.

Вторичное появление господина Саакашвили в украинской политике мне видится в сравнении с поговоркой «пустить козла в огород». <...> Сейчас снова Саакашвили запущен — стопроцентно под внешним давлением, возможно, в обмен...