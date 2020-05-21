Миру предрекли возвращение к двуполярной системе

Китай собирается нарастить расходы на оборону в ответ на давление со стороны США. У Пекина есть для этого финансовые возможности, считает глава Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Накануне власти КНР обнародовали военный бюджет на 2020 год. По сравнению с 2019-м траты вырастут на 6,6% ($178,8 млрд),
Президент США Дональд Трамп в последнее время значительно усилил давление на Китай, и Пекин принял этот вызов. <...> Китай поступательно увеличивает военные расходы. Возможно, это приведёт [к тому], что уже в ближайшее время мир станет двуполярным, — рассказал эксперт.
Он добавил, что глава КНР Си Цзиньпин считает свою страну готовой к более агрессивной внешней политике, подкреплённой мощным военно-промышленным комплексом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли заявил, что новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) должен включить Китай, а не только Россию и Соединённые Штаты.
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