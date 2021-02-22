Миронов не стал говорить о замене выхухоли как символа СР

https://static.news.ru/photo/6452d13a-7526-11eb-98a2-96000091f725_660.jpg Сергей Миронов Фото: СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ/twitter.com

Лидер новой партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который раньше возглавлял партию «Справедливая Россия», отказался отвечать на вопрос о новом символе политического объединения вместо выхухоли.

Он заявил, что символом партии выхухоль никогда не была, а эту информацию придумали журналисты.

Это ваша журналистская придумка — никогда такого не было. Приклеить фигню, по-русски, какую-то, это запросто. Поэтому даже говорить на эту тему не буду, — сказал он.

Так политик ответил на вопрос о выборе «нового зверя» для обновлённой партии, передаёт РИА Новости.

В 2003 году Миронов, который тогда возглавлял Партию жизни, начал кампанию под названием «Возродим русскую выхухоль!».

Ранее делегаты партийного съезда «Справедливой России» единогласно выдвинули кандидатуру главы справороссов Сергея Миронова на пост председателя объединённой партии «Справедливая Россия — За правду». Как писал NEWS.ru, «Патриоты России», которые станут частью партии «Справедливая Россия — За правду», на съезде 22 февраля объявили о своей ликвидации.