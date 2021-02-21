Партия «Патриоты России» сообщила о ликвидации

https://static.news.ru/photo/27ca265a-74f4-11eb-aae8-96000091f725_660.jpg Фото: patriot-rus.ru

Партия «Патриоты России» заявила о решении объединиться со «Справедливой Россией» (СР) и «За правду!», а также сообщила о своей ликвидации, рассказала зампредседателя «Патриотов России» Надежда Корнеева.

СР, «За правду!» и «Патриоты России» 22 февраля проводят съезды по вопросу объединения организаций, после чего на общем собрании они анонсируют создание новой лево-патриотической партии «Справедливая Россия — За правду», передаёт РИА Новости.

Мы приняли решение об объединении и о ликвидации партии, — сообщила журналистам Корнеева.

Съезд партии «Справедливая Россия» (СР) стартовал с приветствия главы РФ Владимира Путина к участникам мероприятия. Политик пожелал объединённой организации «достойно проявить себя на предстоящих выборах». Президент отметил, что законодательные инициативы СР вызывают «неизменное уважение».

В ходе съезда лидер СР Сергей Миронов отметил, что в РФ необходимо поднять минимальные зарплаты до 50 тысяч рублей, стипендию — до 15 тысяч рублей, а пенсию до 30–35 тысяч. По мнению политика, реализовать его предложение можно будет после предстоящих выборов в Госдуму, когда в составе восьмого созыва нижней палаты появится больше лево-патриотических сил, что поможет добиться решения всех актуальных проблем.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ установило прожиточный минимум для жителей России на 2021 год на уровне 11 653 рублей на душу населения. В 2021 году МРОТ составил 42% от медианной зарплаты и вырос на 5,5% — до 12 792 рублей. В Москве МРОТ составит 18 029 рублей. Уровень прожиточного минимума увеличился на 3,7%. В Минтруде РФ ожидают, что повышение МРОТ затронет 3,9 млн россиян.