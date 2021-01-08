Прожиточный минимум в РФ на 2021 год составит 11 653 рубля

https://static.news.ru/photo/5165edec-524d-11eb-905d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Правительство РФ установило прожиточный минимум для жителей России на 2021 год на уровне 11 653 рублей на душу населения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, — приводит ТАСС сообщение кабмина.

Согласно документу, прожиточный минимум установлен не на квартал, как это делалось ранее, а до конца 2021 года.

С 1 января в силу вступили новые методики расчёта прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Вычисление этих показателей теперь ведётся не из расчёта потребительской корзины, а на основании медианного уровня дохода. Также, согласно новому закону, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

В 2021 году МРОТ составил 42% от медианной зарплаты и вырос на 5,5% — до 12 792 рублей. Уровень прожиточного минимума увеличился на 3,7%. В Минтруде РФ ожидают, что повышение МРОТ затронет 3,9 млн россиян.

Ранее NEWS.ru писал, что, по подсчётам экономиста Игоря Николаева, работающие пенсионеры за последние пять лет недополучили из бюджета 1 трлн рублей из-за того, что государство не индексирует им пенсии.