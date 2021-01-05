Эксперт: работающие пенсионеры за пять лет недополучили 1 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/1eae306e-517e-11eb-a61e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России трудоустроенные пенсионеры с момента индексации пенсий в 2016 году уже недополучили 1 трлн рублей, подсчитал экономист Игорь Николаев. По его словам, эта сумма продолжит кратно расти, если в ближайшее время не принять сопутствующие меры.

Считая с 2016 года, получим, что работающих пенсионеров уже лишили более одного триллиона рублей, а по 2022 год, если так и не будет восстановлена индексация, эта сумма возрастёт до порядка двух триллионов рублей, — написал он в своей колонке для «Эхо Москвы».

При этом эксперт напомнил, что правительство неоднократно заявляло о невозможности вернуться к индексации пенсий для работающих пенсионеров из-за экономических проблем. Николаев со своей стороны считает, что средства для пенсионеров можно было бы взять из Фонда национального благосостояния.

Он отметил, что недавно президент страны Владимир Путин дал поручение проработать вопрос о возможном восстановлении индексации, однако, по мнению экономиста, это не гарантирует того, что подобные меры будут приняты.

Ранее NEWS.ru писал, что российским пенсионерам пенсии на 2021 год проиндексированы выше уровня инфляции. Повышение пенсий коснулось 32 млн неработающих пенсионеров, на эти цели будет направлено 374 млрд рублей.