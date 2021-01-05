Пенсии в 2021 году проиндексировали выше уровня инфляции

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Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил об индексации пенсий в 2021 году выше уровня инфляции. По его словам, повышение пенсий коснулось 32 млн россиян, на эти цели будет направлено 374 млрд рублей.

В этом году индексация составила 6,3%, что превышает уровень инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1 039 рублей и с учётом индексации составит 17 541 рубль, — цитирует РИА Новости Котякова.

На совещании у президента РФ Владимира Путина глава Минтруда также добавил, что часть пенсионеров уже получили пенсии с учётом индексации. В конце декабря январские пенсии выплатили 11 млн пенсионеров, что составляет 23% от общего числа получателей.

Как писал NEWS.ru, страховая часть пенсии неработающих пенсионеров в РФ с 1 января 2021 года проиндексирована на 6,3%. Как сообщили в Пенсионном фонде РФ, пенсия по старости у большинства россиян вырастет не меньше чем на тысячу рублей в месяц. Средний размер выплаты возрастёт до 17,5 тысячи рублей. Прибавка зависит от размера получаемой пенсии. Например, если выплата по инвалидности в 2020 году составляла 10 806 рублей, то после индексации она вырастет на 681 рубль, до 11 487 рублей. А если страховая пенсия достигала 17 522 рублей, то в результате индексации она увеличится на 1104 рубля и составит 18 626 рублей.

Также на 6,3% увеличится пенсионный коэффициент и фиксированная выплата, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость этого коэффициента в январе 2021 года будет повышена с 93 до 98,8 рубля, а размер фиксированной выплаты — с 5 686,2 до 6 044,4 рубля.