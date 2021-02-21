Сергей Миронов предложил повысить минимальные зарплаты до 50 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/6447d548-74e8-11eb-b847-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что в России необходимо поднять минимальные зарплаты до 50 тысяч рублей, стипендию — до 15 тысяч рублей, а пенсию до 30–35 тысяч.

Мы всё просчитали. Мы просчитали потребительскую корзину — 31 тысяча, и нас поддержала Российская академия наук, — отметил Миронов.

По мнению политика, реализовать его предложение можно будет после предстоящих выборов в Госдуму, когда в составе восьмого созыва нижней палаты появится больше лево-патриотических сил, что поможет добиться решения всех актуальных проблем, пишет Life.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ установило прожиточный минимум для жителей России на 2021 год на уровне 11 653 рублей на душу населения. В 2021 году МРОТ составил 42% от медианной зарплаты и вырос на 5,5% — до 12 792 рублей. В Москве МРОТ составит 18 029 рублей. Уровень прожиточного минимума увеличился на 3,7%. В Минтруде РФ ожидают, что повышение МРОТ затронет 3,9 млн россиян.