Путин обратился к участникам съезда «Справедливой России»

https://static.news.ru/photo/84a3a08e-74e7-11eb-a8e3-96000091f725_660.jpg Сергей Миронов Фото: spravedlivo.ru

Съезд партии «Справедливая Россия» (СР) стартовал с приветствия главы РФ Владимира Путина к участникам мероприятия. Политик пожелал объединённой организации «достойно проявить себя на предстоящих выборах».

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» проведут 22 февраля 2021 года переговоры по поводу союза трёх структур и создания новой левопатриотической организации «Справедливая Россия — За правду». Путин отметил, что законодательные инициативы СР вызывают «неизменное уважение».

Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с ещё большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах. Желаю успехов, — процитировал президента страны руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он также считает, что в РФ необходимо поднять минимальные зарплаты до 50 тысяч рублей, стипендию — до 15 тысяч рублей, а пенсию до 30–35 тысяч. По мнению политика, реализовать его предложение можно будет после предстоящих выборов в Госдуму, когда в составе восьмого созыва нижней палаты появится больше левопатриотических сил, что поможет добиться решения всех актуальных проблем.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ установило прожиточный минимум для жителей России на 2021 год на уровне 11 653 рублей на душу населения. В 2021 году МРОТ составил 42% от медианной зарплаты и вырос на 5,5% — до 12 792 рублей. В Москве МРОТ составит 18 029 рублей. Уровень прожиточного минимума увеличился на 3,7%. В Минтруде РФ ожидают, что повышение МРОТ затронет 3,9 млн россиян.