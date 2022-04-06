Миронов назвал Жириновского «выразителем многих черт нашего народа»

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В Кремле не стали комментировать сообщения о планах ввести санкции против дочерей президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, «это ещё не обнародовано». О возможности таких ограничений писала Wall Street Journal.

Я не могу прокомментировать того, что еще не обнародовано <…>Мы с вами живём в такое время, что даже сообщения такой уважаемой газеты как Wall Street Journal как правду априори воспринимать...