Миронов назвал Жириновского «выразителем многих черт нашего народа»

Глава ЛДПР Владимир Жириновский являлся «выразителем многих черт нашего народа», оставался с РФ в самые переломные моменты её новейшей истории, заявил NEWS.ru руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Таким образом он прокомментировал смерть Жириновского, о которой стало известно 6 апреля.
Уход Владимира Вольфовича Жириновского не может оставить равнодушным никого. Много лет он приходил с телеэкранов в каждую российскую семью. В самые переломные моменты новейшей истории России он был со страной, с народом. Он и сам был выразителем многих черт нашего народа. Именно поэтому такой успешной и продолжительной была его политическая карьера. Горько сознавать, что мы никогда больше не увидим этот яркого, неординарного человека. Но след, которой он и оставил в нашей памяти, в истории страны — это уже навсегда, — рассказал Миронов.