Пока наша общественность с жаром обсуждала проблему явно завышенных пенсий депутатов Госдумы, полагая, что получать по старости почти 70 тыс. рублей аморально на фоне ничтожных пособий большинства их ровесников. Неожиданно встал вопрос о содержании престарелых экс-начальников губерний и республик. Предлогом для нарастания новой дискуссии о том, насколько у нас все равны в старости и почему некоторые ровнее, стала публикация копии весьма любопытного документа. Из официальной бумаги следовало, что в общей сложности бывший омский губернатор Леонид Полежаев получает на безбедное существование 200 тыс. рублей ежемесячно.

Понятно, что такая цифра на фоне очередной прибавки его ровесникам в несколько сотен рублей, мягко говоря, шокирует. Кстати, приказ о таком содержании был издан местными властями не вчера, но, как полагают, вскоре Полежаеву исполнится 80 лет, и кто-то из числа его доброжелателей решил таким образом его поздравить. Между тем, бывший глава Омской области отнюдь не исключение, а, скорее, находится в обычном пенсионном губернаторском тренде. Помнится, когда Юрий Лужков утратил доверие президента Медведева и был вынужден перейти в разряд пенсионеров, выяснилось, что его содержание как раз достигает тех же самых 200 тыс. рублей при сохранении ещё и постоянной охраны. Мудрый столичный градоначальник, который, казалось, вечно должен был возглавлять Москву, оказался очень дальновидным и заранее позаботился о себе: провёл через абсолютно подконтрольную себе Мосгордуму соответствующее распоряжение.

И, как выясняется, местные власти, зачастую полностью контролируемые главами регионов, не стесняются в назначении уходящим губернаторам более, чем достойного содержания. В конце концов, такие «подарки» входят в их компетенцию. В результате, например, бывший губернатор Ростовской области Владимир Чуб помимо общей пенсии ежемесячно получает более 100 тыс. рублей, а Аман Тулеев в силу того, что является ещё и почётным гражданином едва ли не всех крупных населённых пунктов Кузбасса, получает чуть ни 400 тыс. в месяц.

Словом, не только бывшие депутаты, но и экс-губернаторы далеко не бедствуют на заслуженном отдыхе. И вопрос моральности таких выплат на фоне вечных жалоб нашего Пенсионного фонда на свой дефицит как-то не встаёт. Более того, уже и провинциальные чиновники рангом пониже успевают выбить себе приличные доплаты из местных, не самых больших бюджетов. И такие примеры заразительны. А новые губернаторы, преемники пенсионеров-миллионеров, особенно из числа «варягов», обычно предпочитают не пересматривать некогда принятые решения, дабы не настраивать против себя местные элиты. Да и о собственной старости, как говорится, не грех подумать. Более того, зачастую громадными пенсиями вознаграждаются правители, о которых и вспомнить-то местным жителям нечего.

Вот тот же Полежаев, как вспоминают, был известен, скорее, тем, что активно строил церкви да поддерживал хоккейный клуб «Авангард». Но насколько адекватно отражены в его пенсии заслуги перед областью — вопрос философский. Как шутят у нас в таких случаях: только курица гребёт от себя, а все остальные к себе.