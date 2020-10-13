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МИД России: заявления США по ДСНВ — это бред и подтасовка

23:17, 13 октября 2020

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали недавние заявления США о том, что с Москвой якобы достигнута предварительная договорённость по ДСНВ (СНВ-3), назвав их бредом и подтасовкой.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что продление договора СНВ-3 с условием временной заморозки всех ядерных арсеналов является неприемлемым, сообщает ТАСС

Это неприемлемое предложение, — сказал Рябков.

Как сообщает «Интерфакс», замглавы МИД РФ также отметил, что США выдают желаемое за действительное, заявляя, будто бы с Россией достигнута «принципиальная» договорённость о продлении СНВ-3.

Им надо внимательно изучать два российских документа, которые у них на руках. Там все сказано, — заявил Рябков.

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