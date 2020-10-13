МИД России: заявления США по ДСНВ — это бред и подтасовка

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали недавние заявления США о том, что с Москвой якобы достигнута предварительная договорённость по ДСНВ (СНВ-3), назвав их бредом и подтасовкой.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что продление договора СНВ-3 с условием временной заморозки всех ядерных арсеналов является неприемлемым,
Это неприемлемое предложение, — сказал Рябков.
Как
Им надо внимательно изучать два российских документа, которые у них на руках. Там все сказано, — заявил Рябков.
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