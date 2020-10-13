МИД России: заявления США по ДСНВ — это бред и подтасовка

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил надежду, что антироссийская риторика в США не конвертируется в дополнительные удары по двусторонним отношениям. Об этом он заявил на видеоконференции с представителями Международной ассоциации городов-побратимов.

Как сообщает ТАСС, по его мнению, в преддверии президентских выборов в США вряд ли можно рассчитывать на какие-либо прорывные изменения в риторике. Политик считает, что «российская карта» продолжает активно разыгрываться...