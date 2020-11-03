МИД РФ: встреча лидеров Азербайджана и Армении пока не обсуждается

https://static.news.ru/photo/f3d88c8e-1dbd-11eb-b3a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Контакты по Нагорному Карабаху идут на уровне экспертов внутри Минской группы ОБСЕ. Заявлять об организации встречи лидеров Армении и Азербайджана преждевременно, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос журналистов об организации переговоров Баку и Еревана при посредничестве Москвы.

Сейчас у нас идут переговоры на экспертном уровне, в первую очередь в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ. О чём-то другом сейчас говорить, наверное, преждевременно, — цитирует дипломата «Интерфакс».

По его словам, Кремль исходит из того, что военного решения конфликта быть не может.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Глава Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом на ротационной основе там находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны Азербайджана прокомментировало ситуацию на южном участке фронта зоны конфликта в Нагорном Карабахе. Ведомство подчёркивает, что опубликованная ранее армянской стороной информация не является достоверной.