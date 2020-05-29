МИД РФ: военного решения конфликта в Ливии нет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии военного решения ливийского кризиса.
Российская сторона будет и далее в контактах со всеми участниками ливийского конфликта делать акцент на отсутствие перспектив и эффективности военного решения, безальтернативность политического урегулирования, — заявила Захарова на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.
По её словам, необходимо соблюдать решения по ливийской проблематике, которые были приняты ранее.
Захарова считает, что перемирие в Ливии было окончательно сорвано, а ситуация в стране отличается от той, которая была до начала военного столкновения,
NEWS.ru писал, что в Ливии были размещены российские истребители. Об этом заявили в американском командовании. В Вашингтоне утверждают, что боевые машины были перекрашены, чтобы скрыть их российское происхождение. Также американские военные полагают, что Москва использует в Ливии ЧВК Вагнера, «спонсируемую государством». Власти РФ опровергают участие наёмников в ливийском военном конфликте, заявляя, что в этой североафриканской стране «военных нет».
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