МИД РФ: военного решения конфликта в Ливии нет

https://static.news.ru/photo/c0f24a10-a1a5-11ea-9097-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии военного решения ливийского кризиса.

Российская сторона будет и далее в контактах со всеми участниками ливийского конфликта делать акцент на отсутствие перспектив и эффективности военного решения, безальтернативность политического урегулирования, — заявила Захарова на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба.

По её словам, необходимо соблюдать решения по ливийской проблематике, которые были приняты ранее.

Захарова считает, что перемирие в Ливии было окончательно сорвано, а ситуация в стране отличается от той, которая была до начала военного столкновения, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что в Ливии были размещены российские истребители. Об этом заявили в американском командовании. В Вашингтоне утверждают, что боевые машины были перекрашены, чтобы скрыть их российское происхождение. Также американские военные полагают, что Москва использует в Ливии ЧВК Вагнера, «спонсируемую государством». Власти РФ опровергают участие наёмников в ливийском военном конфликте, заявляя, что в этой североафриканской стране «военных нет».