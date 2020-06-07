МИД РФ призвал США следовать своим же советам в области прав человека

https://static.news.ru/photo/fb4bfe14-a8cf-11ea-8256-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Global Look Press

РФ призывает США вспомнить и применить на практике их собственные советы по соблюдению прав человека для решения проблемы расизма, заявили представители МИД России. Из-за дискриминации в стране недавно вспыхнули массовые протесты во многих американских городах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

В ведомстве отметили, что руководство США часто указывало другим странам, как им жить. При этом Вашингтон полностью был уверен в своей непогрешимости.

Например, экс-президент Барак Обама осуждал действия руководства Армении, Иране, Турции и России во время пресечения массовых беспорядков.

Кроме того, мировая общественность помнит комментарии Белого дома по поводу протестов в Гонконге и Венесуэле.

Как несуразно эти требования выглядят теперь на фоне нынешней внутриамериканской ситуации. Национальная гвардия предпринимает попытки подавить митинги силовым путём, <...> есть убитые и раненые, более 9 тысяч человек задержаны, — говорится в сообщении на официальной странице МИД РФ в социальной сети Facebook.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США, где происходят массовые беспорядки, столкнулись с последствиями идей, которые они сами продвигали по всему миру, в том числе о дестабилизации обстановки.

Беспорядки в США спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб от удушья при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Правоохранители заподозрили его в попытке расплатиться фальшивым чеком.