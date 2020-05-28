МИД РФ призвал США оставить попытки распространения дезинформации

https://static.news.ru/photo/04a0065a-a0ff-11ea-aff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова призвала США оставить попытки прибегнуть к дезинформации с целью дискредитации усилий России по противодействию распространения коронавируса.

Вызывает сожаление, что вместо сотрудничества с мировым сообществом в борьбе с пандемией на Западе, в частности в США, лишь добавляют новые раздражители и в двусторонние отношения, и в принципе в международную повестку. Мы призываем Вашингтон пересмотреть свои подходы, отказаться от негативных практик, которые лишь усугубляют проблему глобального масштаба, и призываем к взаимодействию, — цитирует её ТАСС.

Также Захарова упомянула объявление о конкурсе на получение гранта в размере $250 тысяч за доклад на тему «Дезинформационные кампании РФ и СССР по тематике здравоохранения».

Складывается ощущение, что доклад уже готов, все материалы свёрстаны и нужно найти только организацию, которая возьмёт за немаленькую сумму на себя труд всё это вбросить в публичное пространство, — добавила она.

NEWS.ru передавал ранее, что Нефтеюганский районный суд оштрафовал жителя за распространение ложной информации о COVID-19. Размер взысканий составил 50 тысяч рублей.