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МИД РФ отреагировал на возвращение США в Парижское соглашение по климату

20:22, 19 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия приветствует возвращение США в Парижское соглашение по климату. Об этом заявили в МИД РФ.

Мы приветствуем этот шаг, — сообщили российские дипломаты.

В пятницу государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы возвращаются в Парижское соглашение по климату. Это произошло спустя 30 дней с подачи официального уведомления об этом.

Блинкен подчеркнул, что дипломатия по вопросам изменения науки и климата больше не может быть дополнением к обсуждению внешней политики. Госсекретарь отметил, что приоритетом США в политике станет реакция на реальные угрозы изменения климата.

Ранее советник президента РФ, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что возвращение США в соглашение по климату указывает, что в мире активизировалась климатическая повестка и скоро начнётся «гонка» по сокращению выбросов парниковых газов.

Как писал NEWS.ru, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал в конце 2020 года лидеров различных стран объявить чрезвычайное положение по климату. По его словам, страны, подписавшие это соглашение, не исполняют взятые на себя обязательства по охране окружающей среды.

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