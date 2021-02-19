МИД РФ отреагировал на возвращение США в Парижское соглашение по климату

https://static.news.ru/photo/86adee14-72d7-11eb-93ff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия приветствует возвращение США в Парижское соглашение по климату. Об этом заявили в МИД РФ.

Мы приветствуем этот шаг, — сообщили российские дипломаты.

В пятницу государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что американцы возвращаются в Парижское соглашение по климату. Это произошло спустя 30 дней с подачи официального уведомления об этом.

Блинкен подчеркнул, что дипломатия по вопросам изменения науки и климата больше не может быть дополнением к обсуждению внешней политики. Госсекретарь отметил, что приоритетом США в политике станет реакция на реальные угрозы изменения климата.

Ранее советник президента РФ, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что возвращение США в соглашение по климату указывает, что в мире активизировалась климатическая повестка и скоро начнётся «гонка» по сокращению выбросов парниковых газов.

Как писал NEWS.ru, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал в конце 2020 года лидеров различных стран объявить чрезвычайное положение по климату. По его словам, страны, подписавшие это соглашение, не исполняют взятые на себя обязательства по охране окружающей среды.