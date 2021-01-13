МИД РФ опроверг слова Пашиняна о роли Москвы в урегулировании в Карабахе

https://static.news.ru/photo/265299fc-55a9-11eb-86bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Российская сторона не стремилась свести урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе только к возвращению Азербайджану семи районов региона, забывая о вопросе по поводу статуса данной территории, заявил сопредседатель со стороны РФ в Минской группе ОБСЕ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов. Таким образом дипломат отреагировал на статью премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Истоки 44-дневной войны».

Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов «за просто так», забыть про статус и успокоиться, — не соответствует действительности <...>. Под российскими предложениями, вероятно, подразумевается план поэтапного урегулирования, последняя редакция которого передана сторонам в июне 2019 г. сопредседателями Минской группы ОБСЕ, — цитирует Попова официальная страница МИД РФ в социальной сети «ВКонтакте».

По поводу вариантов решения вопроса окончательного статуса Нагорного Карабаха дипломат отметил, что лежавшие в последнее время на столах переговоров предложения предполагали в качестве конечной цели «определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путём проведения в сроки, согласованные сторонами, под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования», которое выразило бы свободное волеизъявление жителей региона и имеющего юридически обязательный характер в соответствии с нормами и принципами международного права.

Накануне президент РФ Владимир Путин проинформировал своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана об основных итогах трёхсторонней встречи с участием главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посвящённой ситуации в Нагорном Карабахе. Разговор Путина и Эрдогана состоялся по телефону, сообщила пресс-служба Кремля.

Там подчеркнули, что руководитель республики выразил поддержку, отметив усилия Москвы в урегулировании ситуации, а также высказался за продолжение координации действий Кремля и Анкары.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна прошла в Москве 11 января, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить, писал NEWS.ru.