МИД РФ раскрыл детали переговоров с первым замглавы Госдепа США

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Глава МИД РФ Сергей Лавров 25 августа 2020 года встретился в Москве с первым заместителем госсекретаря Соединённых Штатов Америки Стивеном Биганом. Во время беседы дипломаты обменялись мнениями по текущей ситуации в Белоруссии.

Кремль сделал акцент на недопустимость санкционного и политического давления на минские власти с целью подорвать процесс стабилизации ситуации в республике и прекратить взаимоуважительный диалог между руководством страны и обществом.

РФ предостерегла Белый дом и Евросоюз от любого вмешательства во внутреннюю политику Белоруссии. Это касается и открытых призывов в ряде столиц к антиправительственным манифестациям, говорится на официальном сайте МИД РФ.

Американский дипломат прилетел в российскую столицу для обсуждения ситуации в Белоруссии, где с 9 августа 2020 года не утихают протесты после выборов главы государства, на которых в шестой раз победил нынешний глава республики Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская — 10,1%. Митингующие считают, что результаты сфальсифицированы.

Кроме того, в Москве прошли отдельные переговоры Бигана с заместителями главы МИД РФ — Сергеем Рябковым и Игорем Моргуловым. Стороны обсудили важные вопросы повестки дня, в том числе обменялись мнениями о ситуации в сфере стратегической стабильности, а также о российско-американском взаимодействии по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первого замгоссекретаря США Стивена Бигана, прибывшего в Москву для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, угостили русскими блюдами. В меню были щи с лесными грибами, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.