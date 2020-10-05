МИД РФ: Москва готова к встрече глав МИД Азербайджана и Армении

https://static.news.ru/photo/94b345ae-0743-11eb-bc5c-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: Jeyhun Bayramov/facebook.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым выразил озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и ростом жертв среди мирного населения.

Как уточняется в сообщении МИД РФ, 5 октября Лавров и Байрамов продолжили обсуждение ситуации в зоне конфликта. Российская сторона подчеркнула необходимость скорейшего прекращения огня.

Кроме того, Лавров подтвердил готовность провести в Москве встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми предрёк Армении потерю Нагорного Карабаха. Сейчас, по его словам, российско-армянские отношения перешли в другую стадию, поэтому на безоговорочную поддержку Москвы Еревану рассчитывать не приходится.