МИД РФ: власти ФРГ могли облегчить Навальному доступ в архив Штази

https://static.news.ru/photo/d451d128-71f9-11eb-ac27-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Берлин мог умышленно совершить «недружественный акт» по отношению к Москве, потворствуя созданию расследования Алексея Навального о «дворце» в Геленджике, якобы принадлежащем президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Есть основания полагать, что в этой ситуации Берлин умышленно совершил откровенно недружественный акт по отношению к нашей стране. Речь идёт об очередном элементе масштабной антироссийской провокации, которую германские власти старательно раскручивают вокруг ситуации с Навальным с целью вмешательства во внутренние дела нашей страны, — цитирует РИА Новости Захарову.

С 1991 года работать с архивом Штази может любой желающий, но только после получения соответствующего разрешения от компетентных органов. Поэтому, по мнению Захаровой, заявления германских властей о том, что они якобы были не в курсе деятельности Навального, являются неправдоподобными.

Подозрения, что германская сторона могла сознательно облегчить Навальному доступ в архив Штази и даже навести его на конкретные документы, выглядят теперь уже более убедительными, — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что пресловутый компромат Штази долгие годы использовался для сведения счётов с политическими оппонентами.

Ранее Захарова заявила, что в Берлине не смогли дать ни одного ответа по существу на запросы Москвы по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального, а все показания представителей ФРГ противоречат друг другу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сенсационный фильм-расследование Алексея Навального о дворце в Геленджике, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, оказался фальшивкой. Как утверждает издание Schwarzwalder Bote, видео снято немецкой продакшен-студией по заказу из США, а роскошные интерьеры особняка оказались компьютерной графикой.