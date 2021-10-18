МИД Франции пообещал вовремя ответить на вопросы коллег по делу Навального

Ответы на вопросы РФ в адрес Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Навального будут даны в установленный срок. Об этом заявил на брифинге представитель МИД Франции, отвечая на вопрос РИА Новости.

Мы ответим на эту вербальную ноту в сроки, предусмотренные конвенцией, - заявил чиновник.

Ранее Министерство иностранных дел России направило в ОЗХО вопросы по отравлению оппозиционера Алексея Навального, которые требуется передать Германии, Франции Швеции и Великобритании. Российский МИД хочет знать, кто сопровождал политика в самолёте, в котором тот летел из Омска в Германию, находясь в искусственной коме.

В ведомстве отметили, что согласно Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, ответ стороны должны предоставить не позднее 16 октября. Там заявили, что ФРГ уже отвечала на эти вопросы 2 октября 2020 года, но в Москве остались не удовлетворены этими ответами. В то же время Швеция и Франция не направляли своих ответов.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в самолёте, выполнявшем рейс из Томска в Москву. Оппозиционера госпитализировали в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. В больнице заявили, что не нашли ядов в организме пострадавшего. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Специалисты из ФРГ сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Эту информацию также подтвердили исследователи ОЗХО.

Навальный и его соратники утверждают, что он был отравлен российскими спецслужбами. Российские власти отрицают обвинения.