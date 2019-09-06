https://static.news.ru/photo/dbbfa782-d21d-11e9-974d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его супруга Светлана проголосовали на выборах депутатов Мосгордумы.

Они прибыли к зданию Шуваловской гимназии №1448 в районе Раменки в первом часу дня. Глава правительства получил бюллетень, прошёл в кабинку для голосования и опустил листок в электронное устройство для обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Его супруга проделала ту же процедуру. Их присутствие не повлияло на ход голосования.

В единый день голосования выборы разного уровня проходят в 85 субъектах федерации. В разных регионах выбирают депутатов областных и местных парламентов, глав муниципальных образований и губернаторов. Также проходят довыборы в Госдуму по четырём одномандатным округам.

Как ранее писал News.ru, система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала второй сбой. Это произошло из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней.