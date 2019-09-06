Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Антропоморфный робот «Фёдор», приземлившийся на космическом корабле «Союз МС-14» в казахстанской степи, пошутил, что хочет такую же шапку, как у главы Роскосмоса. Так он прокомментировал фото Дмитрия Рогозина в папахе, которую тот надел в поддержку бойца UFC Хабиба Нурмагомедова.

На Байконуре чувствуется наступление осени. Сегодня ночью температура опустилась до 14°С. Такая шапка мне тоже нужна. Спускаемый аппарат будет доставлен в город Королёв на «Энергию» во вторник (10 сентября. —...