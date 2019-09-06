Система онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму дала второй сбой. Это произошло из-за перегрузки оборудования для шифрования бюллетеней.
Мы вынуждены приостановить голосование из-за повторного сбоя оборудования. На один час. За это время мы переедем на другое оборудование, — сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артём Костырко.
Онлайн-голосование в экспериментальном режиме проходит в избирательных округах №1 в Зеленограде, №10 в районах Бибирево, Лианозово и Северном, №30 в Чертаново Центральном и Южном. Явка на онлайн-выборах депутатов в Мосгордуму по данным на 10:00 составила 39%.
Как ранее писал News.ru, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова запустила работу информационного центра в ЦИК.