Медведев предсказал антироссийскую политику со стороны Байдена

https://static.news.ru/photo/aae81256-57bf-11eb-94a8-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Oliver Contreras/ZUMAPress.com/Global Look Press

Приход к власти в США Джо Байдена вряд ли изменит что-либо в отношениях между Штатами и Россией. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев полагает, что Байден продолжит жёсткую антироссийскую политику.

В своей статье «Америка 2.0. После выборов», опубликованной агентством ТАСС, Медведев поделился ожиданиями от того, как будут развиваться отношения двух сверхдержав после того, как Байден вступит в президентские права. Замглавы Совбеза подчеркнул, что Россия готова к работе с любым президентом США и к восстановлению сотрудничества в различных областях. Однако не стоит ждать того же от Америки.

Вряд ли можно ожидать встречных шагов от новой американской администрации. В ближайшие годы наши отношения, по всей видимости, останутся крайне холодными. И сейчас мы не ждём ничего, кроме продолжения жёсткой антироссийской политики. Но, возможно, Дж. Байден вернется к тому, что еще оставалось в нашей совместной повестке, например к вопросам контроля над вооружениями, — пишет Медведев.

Дмитрий Анатольевич обратил внимание, что Россия вовсе не желает проблем в США, поскольку они создают волны нестабильности, распространяющиеся на весь мир. По его словам, американцы сами должны решать свои проблемы, что возможно только при хорошем управлении страной. Но пока нет никаких к этому предпосылок и, что самое главное, желания что-либо менять. Но мировое сообщество уже платит слишком большую цену за нежелание Штатов меняться, заключил Дмитрий Медведев.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин считает, что ни Россия, ни США не готовы к улучшению отношений друг с другом. По его словам, сдвинуть ситуацию с мёртвой точки не получится.

Он добавил, что в интеллектуальном плане ситуация находится в полном тупике. У Джо Байдена во внешней политике будут проблемы, и Россия станет одной из главных. В сторону Москвы новый американский лидер станет смотреть через несколько месяцев, после того как он разберётся с Китаем. Злобин считает, что команде Байдена потребуется время, чтобы «прийти к каким-то новым идеям».