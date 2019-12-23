Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами РФ поручил проработать ответные меры на санкции США против «Северного потока — 2».
В рамках ранее принятого указа президента об ответных санкциях попросил бы коллег из правительства рассмотреть принятие каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединённых Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы с точки зрения их эффективности, — заявил Медведев.
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Белый дом потратит на армию $738 млрд.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не оставит санкции США против газопровода «Северный поток — 2» без ответа.
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