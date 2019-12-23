https://static.news.ru/photo/156450d8-2579-11ea-92a5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами РФ поручил проработать ответные меры на санкции США против «Северного потока — 2».

В рамках ранее принятого указа президента об ответных санкциях попросил бы коллег из правительства рассмотреть принятие каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединённых Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы с точки зрения их эффективности, — заявил Медведев.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Белый дом потратит на армию $738 млрд.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не оставит санкции США против газопровода «Северный поток — 2» без ответа.