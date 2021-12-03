Медведев переизбран председателем «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев был вновь переизбран на свой пост во время заседания совета партии. Председателем генсовета партии снова стал Борис Грызлов. Медведев призвал коллег-однопартийцев следить за выделением бюджетных средств на социальные цели. Он также выразил надежду, что у фракции будет ещё много побед на последующих выборах.

Кроме того, Медведев отметил, что ЕР пользуется большим доверием среди избирателей. По его словам, для выполнения народной программы и планов по развитию России у партии есть всё необходимое.

Переизбрать Медведева на пятилетний срок предложил председатель генсовета партии Борис Грызлов. Он также был переизбран на свой пост на XX съезде партии.

Предлагается избрать Дмитрия Медведева на пятилетний срок, <...> избран председателем партии, — сказал Грызлов.

Съезд партии проходит сегодня, 4 декабря, в Москве. На нём запланировали утвердить планы по реализации народной программы и переизбрать руководящие и центральные органы партии.

Анонсируя обращение Путина к участникам съезда ЕР, представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что президент остаётся неформальным лидером партии.