https://static.news.ru/photo/ddd9470c-e777-11e9-94c5-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что США не пострадают в случае импичмента президента Дональда Трампа.

У них всё будет нормально, но какой резонанс это получит в других странах и на той же самой Украине, поживём — увидим. Смотреть за этим любопытно, — сказал глава кабмина в интервью ведущему программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергею Брилёву.

Поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении лидера стала стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским. В ней указано, что во время диалога последний пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как ранее писал News.ru, Медведев прокомментировал ситуацию вокруг возможного импичмента президента США Дональда Трампа. Он считает, что это реальный шанс разных групп противоборствующих политиков «перетянуть канат на свою сторону».