https://static.news.ru/photo/3c3eaf2c-e777-11e9-a8d7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию вокруг возможного импичмента президента США Дональда Трампа. Он считает, что это реальный шанс разных групп противоборствующих политиков «перетянуть канат на свою сторону».

Они зарубились не на шутку, это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы Соединённых Штатов реальная возможность перетянуть канат на свою сторону. Думаю, что ничего сверхкритического не произойдёт. У них система достаточно отбалансированная, — заключил Медведев в интервью на телеканале «Россия».

Поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении лидера стала стенограмма телефонного разговора Трампа с Зеленским. В ней указано, что во время диалога последний пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео не стал предоставлять конгрессменам запрошенные ими документы по Украине и Трампу.